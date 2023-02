Newcastle komt met de schrik vrij in Bournemouth

Novak Djokovic dient verzoek in om toch VS in te mogen: ‘Ongeloof­lijk dat het nodig is’

Novak Djokovic heeft een verzoek ingediend om volgende maand de Verenigde Staten in te mogen om de masterstoernooien van Indian Wells en Miami te kunnen spelen. De nummer 1 van de wereld, vorige maand winnaar van de Australian Open, is niet gevaccineerd en mag zodoende in principe het land niet in.

