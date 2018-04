Neuer trekt voor het eerst zijn handschoenen weer aan

Parijs-Roubaix Sagan: Voor één keer per jaar zijn kasseien wel oké

13:56 Peter Sagan verkende vandaag de kasseien van Parijs-Roubaix, de klassieker die zondag in Noord-Frankrijk wordt verreden. De wereldkampioen en alleskunner heeft in zijn voorgaande zes deelnames aan de 'Hel van het Noorden' nooit echt meegestreden om de winst. Zijn beste resultaat was de zesde plaats in 2014, het jaar dat Niki Terpstra er won. Een voorliefde voor de kasseien heeft de Slowaak van Bora-hansgrohe niet. ,,Maar voor één keer per jaar is het oké.''