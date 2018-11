Netzer krijgt in Duitse Hall of Fame voorkeur boven Overath

Wolfgang Overath hield hem op het WK van 1974 op de bank, maar in de Hall of Fame van het Duitse voetbal krijgt Günter Netzer wél de voorkeur boven zijn eeuwige rivaal.

Duitsland gaat zijn grootste voetbalhelden eren met een heuse Hall of Fame, die in april 2019 feestelijk wordt geopend. De eerste elf spelers die een plaats krijgen in deze Ruhmeshalle - een initiatief van het Duitse voetbalmuseum in Dortmund – zijn inmiddels bekend gemaakt. Net als de coach, de legendarische Sepp Herberger, zijn ze gekozen door een jury van 21 sportjournalisten

Over de meeste namen voor de ‘basiself’ waren de kenners het wel eens. Alleen over Franz Beckenbauer was nog enige discussie vanwege zijn rol bij de toewijzing van het WK van 2006. Der Kaiser zou als voorzitter van het organisatiecomité fraude hebben gepleegd. Met vijf tegenstemmen kwam Beckenbauer toch door de ‘keuring.’

Dat gold ook voor coach Herberger, wiens oorlogsverleden enige weerstand opriep. De man die in 1954 Duitsland aan de wereldtitel hielp, werd na WO II bestempeld als nazi-meeloper. Met 15 van de 21 stemmen werd hij desondanks gekozen.

Sportief gezien was er in de meeste gevallen nauwelijks onenigheid. Over Gerd Müller, die in de WK-finale van 1974 tegen Nederland de winnende goal maakte, was iedereen het bijvoorbeeld eens. Ook Fritz Walter werd unaniem gekozen.

De moeilijkste keuze was die tussen Overath en Netzer. Dat was in de jaren 70 van de vorige eeuw niet anders. Laatstgenoemde was de sierlijke aanvallende middenvelder die in 1972 Europees kampioen werd met Duitsland. Maar Netzer, die furore maakte bij Borussia Mönchengladbach en Real Madrid, verloor twee jaar later de concurrentiestrijd van zijn rivaal van FC Köln. Hoewel Overath wereldkampioen werd, bleek de mythe Netzer toch iets groter. Met 15 tegen 6 stemmen haalde hij eerste lichting van de Hall of Hame.

Doel:

Sepp Maier

Achterhoede:

Paul Breitner

Franz Beckenbauer

Andreas Brehme

Middenveld:

Lothar Matthäus

Günter Netzer

Fritz Walter

Matthias Sammer

Voorhoede:

Helmut Rahn

Gerd Müller

Uwe Seeler