Netflix-docu met Max Verstappen moet jonge fans verleiden

NK atletiek indoor Sven van Merode heeft zijn nationale hoogspring­ti­tel terug: ‘Nu die piek nog’

13:56 Sven van Merode heeft zijn nationale (indoor) titel bij het hoogspringen terug. De 20-jarige Spado-atleet uit Etten-Leur sprong in Apeldoorn over 2.11 m. Nummer twee Jan-Peter Larsen haalde die hoogte ook, maar in de aanloop daar naar toe had hij één poging meer nodig gehad dan Van Merode.