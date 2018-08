Net als zaterdag doet een 'jonkie' het voor PSV: 'Mooi dat ik 'm mag maken'

,,Volgens mij was het inderdaad mijn eerste balcontact", grinnikte Malen na afloop tegenover Ziggo. ,,Maar het is sowieso fijn om te scoren."



,,Ik stond er net in toen zei de 2-2 maakten. Nee toch, dacht ik nog. Maar toen maakte ik gelukkig nog die 2-3", aldus de gevierde man. ,,Vanaf de bank zag ik dat we veel kansen kregen. We speelden wel goed, maar bij momenten. Niet alle kansen zijn benut, maar we hebben wel gewonnen. En ook leuk dat een paar jonkies nu de goals meepakken."



Bekijk hieronder de 2-3 van Malen.