Neres terug in Braziliaanse selectie

Neres ontbrak eerder deze maand tijdens de oefenduels met Senegal en Nigeria. Hij krijgt de laatste weken weinig speeltijd bij Ajax, maar bondscoach Tite heeft hem toch nodig. De geblesseerde Neymar is niet beschikbaar en de bondscoach kan ook geen spelers oproepen die in eigen land spelen. De Braziliaanse competitie wordt namelijk rond beide oefeninterlands beslist en Flamengo speelt nog de finale van de Copa Libertadores.

Brazilië stuit op 15 november op Argentinië in Saoedi-Arabië. Het duel met Zuid-Korea wordt vier dagen later in Abu Dhabi afgewerkt.