Nentjes eerste Nederlandse groepswinnaar Home Tour: ‘Had ik nu maar een echt toernooi’

Op de vierde speelavond van het thuistoernooi van de PDC won Nentjes gisteravond alle drie zijn partijen. ,,Dat is top natuurlijk”, zegt Nentjes. ,,Ik had niet verwacht dat ik zo goed zou gooien.”

De eerste partij bezorgde Nentjes meteen een lekker gevoel, al overleefde hij tegen Mickey Mansell een pijl op de wedstrijd. ,,Een beetje geluk. Ik had de laatste weken ook weinig getraind. Er is de komende tijd toch niks, dacht ik. Toen kwam dit toernooi. Ik ben pas een paar dagen weer trainen.”

Volledig scherm Geert Nentjes kwam goed weg tegen Micky Mansell, die een pijl miste op de wedstrijd. © Screenshot

Herpakken

Nentjes vindt het te ver gaan om te stellen dat hij boven zichzelf uitsteeg. Beter dan normaal gooide de nummer 71 van de wereld wel. Op een gegeven moment had hij een gemiddelde van 109 met drie pijlen. ,,Al had presentator Dan Dawson dat op de livestream beter niet kunnen zeggen. Ik wilde zo doorgaan, maar dat lukte niet. Moest ik me even herpakken.”

Dat lukte en na die eerste overwinning moesten ook Lisa Ashton en Ross Smith eraan geloven. Smith was als nummer 48 van de wereld de hoogstgeplaatste op de vierde speelavond. ,,De loting had dus 47 keer slechter gekund”, zegt Nentjes, die na mislukte pogingen van Niels Zonneveld en Jan Dekker de eerste Nederlander is die doorgaat.

Hij vond het een ‘gave avond’, al gaf het Nentjes ook een dubbel gevoel. ,,Want ik baal nu wel een beetje. Ik denk echt: had ik nu maar een echt toernooi. Ik stond zo goed te gooien.”

Wereldtoppers

Quote Ik blijf nu elke dag een uurtje darten, om te trainen Geert Nentjes Eerder deze week lukte het wereldtoppers als Peter Wright en Gerwyn Price bijvoorbeeld niet om een ronde verder te komen. Mogelijk krijgen zij nog een herkansing van de PDC. Niet alle 128 tourkaarthouders doen mee, terwijl de PDC voor de groepsfase – 32 avonden achter elkaar met poules van vier – wel zoveel darters nodig heeft.



Nentjes wacht rustig af wanneer hij weer mag. Het zal in mei zijn. Nu hij zijn tourkaart dreigt te verliezen heeft hij andere zorgen. Zijn deelnamebewijs voor de grotere toernooien kan hij op de Youth Development Tour nog terugwinnen. Ook plaatsing voor het WK zit er zo nog in. Toch is vanwege de coronacrisis ook in het darts veel onzeker.

Voor nu rest alleen de Home Tour, waar behalve startgeld – 500 pond – nog niets te verdienen valt. ,,Het is niet anders”, zegt de student technische bedrijfskunde, die in augustus hoopt af te studeren. Dat hij nu niet elk weekend naar Engeland voor toernooien hoeft, scheelt veel tijd. ,,Al denk ik wel dat ik nu elke dag even een uurtje blijf darten, om te trainen.”

Toch is met groepswinst de Home Tour voor Nentjes al geslaagd. ,,Zeker weten. Jammer dat de kwaliteit van de streams niet altijd even goed is, maar als ze dat verbeteren dan kan het de komende tijd echt iets leuks worden.”