NENT kaapt ook darts weg en aast op Premier League: ‘Dan hebben ze een sterke troef in handen’

ManUnited rekent in EL-finale niet op aanvoerder Maguire

18:45 De kans dat aanvoerder Harry Maguire met Manchester United woensdagavond kan aantreden in de finale van de Europa League tegen het Spaanse Villarreal is klein. Dat liet zijn coach Ole Gunnar Solskjaer in zijn voorbeschouwing op de eindstrijd in het Poolse Gdansk doorschemeren.