Nemanja Gudelj gaat wél naar het WK in Rusland

Dankzij de zege heeft Servië twee punten meer dan Ierland dat via de play-offs nog richting Rusland kan. Gudelj speelde maandagavond 90 minuten mee in het duel dat werd gespeeld in het Rode Ster Stadion in Belgrado. Voor Servië, dat na het WK van 2006 waaraan het deelnam als Servië en Montenegro verder ging onafhankelijk Servië, wordt het wereldkampioenschap in Rusland het tweede eindtoernooi ooit. In 2010 strandde het land in Zuid-Afrika in de poulefase. De EK's in 2008, 2012 en 2016 werden niet gehaald.