Nelom nieuwe linksback van Willem II

Miquel Nelom is de nieuwe linksback van Willem II. De Tilburgse club bereikte maandag overeenstemming met de speler, die in het verleden voor Feyenoord uitkwam. Het laatste seizoen speelde Nelom bij Hibernian FC. Dat werd geen succes. In Schotland kwam hij nauwelijks in actie.

Willem II speurde de laatste maanden de markt af naar een linksback. Dat leek aanvankelijk Godfried Frimpong te worden. De Haagse Ghanees uit de Schilderswijk verhuisde in 2015 van Sparta naar Benfica. Daar werkte hij zich op naar het team onder 23. Op 15 februari van dit jaar werd hij overgeheveld naar Benfica B. Frimpong had geen interesse in een overstap naar de Tilburgse club en is inmiddels vaste basisspeler bij Benfica B.

De laatste weken was er een paar keer contact met Bayern München over Derrick Köhn. Beide partijen kwamen niet tot een akkoord. De linksback, geboren in Hamburg en sinds 2017 bij Bayern, had afgelopen weekeinde een basisplaats bij Bayern II. Dat verloor voor 2882 toeschouwers met 1-2 van Unterhaching.

Nelom was een paar weken geleden ook al in beeld bij Willem II. Hij speelde bij Feyenoord nog samen met technisch directeur Joris Mathijsen en is een bekende van algemeen directeur Martin van Geel. Nelom speelde in het verleden ook twee interlands.