Negatieve hoofdrol voor Virgil van Dijk bij Liverpool, Sven Botman loopt blessure op: ‘Weten niet hoe erg het is’

De wedstrijd had even nodig om op gang te komen. In het eerste kwart gebeurde er vrijwel niets, maar dat werd daarna ruimschoots goedgemaakt. De openingstreffer werd ingeleid door een fout van Trent Alexander-Arnold. Hij liet een bal onder zijn voet door rollen, waardoor Anthony Gordon alleen op de keeper af kon en zo de 1-0 maakte.

Enkele minuten later moest Liverpool de strijd ook nog eens vervolgen met tien man. Van Dijk had voormalig Willem II-spits Alexander Isak gevloerd in doorgebroken positie. De Nederlander raakte wel degelijk de bal, maar eerst het been van Isak, waardoor hij kon gaan douchen. Voor Van Dijk (32) was het zijn eerste rode kaart van de afgelopen 177 competitiewedstrijden. Hij was bovendien de eerste captain van Liverpool die een rode kaart ontving sinds 2018. Vijf jaar geleden werd Jordan Henderson weggestuurd.

Net voor rust kwam Liverpool nog een keer goed weg toen Alisson Becker een fraaie uithaal van Miguel Almirón ternauwernood tegen de onderkant van de lat tikte. Een kwartier voor tijd stond het aluminium opnieuw een treffer in de weg voor de Paraguayaan. Hij raakte de paal na een knappe actie.

Núñez de grote held

Tien minuten voor tijd maakte invaller Núñez de gelijkmaker voor Liverpool. Daar ging een ongelukkig moment van Botman aan vooraf. Hij dacht een bal te onderscheppen, maar via zijn rug en hak kwam de bal bij Núñez terecht, die diagonaal laag de 1-1 binnenschoot. Tot overmaat van ramp moest Botman daarna het veld geblesseerd verlaten en schoot Núñez op vergelijkbare wijze ook nog de 2-1 binnen.

Over de ernst van blessure van Botman is nog niets bekend, al leek trainer Eddie Howe zich wel zorgen te maken: ,,Het lijkt op een enkelblessure. We weten niet hoe erg het is, maar wensen hem een spoedig herstel”, vertelde hij tegen Engelse media. ,,Of we nog de transfermarkt opgaan om een extra verdediger aan te trekken? Ik wacht eerst de informatie af die ik krijg van de medische staf.” Het is maar de vraag of Botman op tijd is hersteld voor de komende interlands van Oranje, op 7 en 10 september tegen respectievelijk Griekenland en Ierland.

Door de zege staat Liverpool nu op de vierde plek in de Premier League, terwijl Newcastle dertiende staat. Volgende week zondag wacht Liverpool, zonder de geschorste Van Dijk, een duel met Aston Villa.

