Nederlandse vrouwen winnen ook laatste groepswedstrijd EK hockey en plaatsen zich gemakkelijk voor halve finale

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben dinsdag de laatste groepswedstrijd in poule A op het EK hockey overtuigend gewonnen. Op het SparkassenPark in Mönchengladbach werd Italië met 5-0 verslagen. Donderdag speelt Nederland de halve finale, waarschijnlijk tegen Engeland.

Er staat voorlopig nog geen maat op de Nederlandse hockeyvrouwen op het EK in Duitsland. In de groepsfase werd zaterdag al met 5-1 gewonnen van Spanje en op zondag werd België met 0-2 verslagen. Ook voor Italië was het Nederland van bondscoach Paul van Ass een maatje te groot.

In het begin van de wedstrijd tegen de Italiaanse vrouwen werd er niet gescoord, maar daar kwam in het tweede kwart snel verandering in. Frédérique Matla benutte een strafbal en niet veel later schoot Yibbi Jansen uit een strafcorner raak. Voor rust zette Pien Dicke de Nederlandse vrouwen op een 3-0 voorsprong. Daarmee was de wedstrijd tegen het veel zwakkere Italië eigenlijk al gespeeld.

Volledig scherm Pien Dicke ontvangt de felicitaties van haar ploeggenoten na het maken van de 5-0 tegen Italië. © ANP / EPA

In het derde kwart vergrootte Nederland de voorsprong via Marijn Veen en opnieuw Pien Dicke. Daarmee was de doelstelling bondscoach Van Ass, die zijn ploeg elke wedstrijd minstens vijf keer wil zien scoren, gehaald.

Donderdag spelen de vrouwen de halve finale. Tegenstander is dan de nummer twee van poule B. Dat lijkt vrijwel zeker Engeland te worden.