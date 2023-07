Nederlandse transvrouw maakt na duistere periode debuut in profdarts: 'Ik moest kiezen tussen wel en niet leven’

Cristiano Ronaldo lapt contract van 170 miljoen euro met Nike aan zijn laars

Just Do It. Maar als je een tienjarig contract ter waarde van 170 miljoen euro bij Nike hebt, dan toch liefst met hun materiaal. Cristiano Ronaldo (38) deed dat niet, toen hij maandagavond in het Portugese Faro een eerste oefenwedstrijd als voorbereiding op het nieuwe seizoen met Al-Nassr speelde tegen Celta Vigo. Mét voetbalspullen van de grote concurrent Adidas.