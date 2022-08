Nederlandse trainers starten aan competitie in Oekraïne: ‘Wat als tijdens de wedstrijd vier keer het luchtalarm afgaat?’

Zorja Loehansk, die club kennen we nog wel in Nederland. Vooral de aanhang van Feyenoord, die in de zomer van 2014 Elvis Manu diep in blessuretijd zag afrekenen met de club uit Oekraïne. Manutelli maakte de 4-3 en Feyenoord mocht de groepsfase van de Europa League in. Ook Patrick van Leeuwen kan het zich herinneren. ,,Maar dit is een heel ander Zorja”, zegt hij. De 53-jarige Nederlander streek deze zomer neer bij de club uit de hoogste Oekraïense competitie. Niet in Loehansk, daar speelt de club al jarenlang niet vanwege de onveilige situatie in het oosten van Oekraïne. Na het uitbreken van de oorlog met Rusland is dat helemaal geen optie meer.