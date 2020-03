Nederlandse tennissers missen finaleweek Davis Cup na nederlaag Haase

Robin Haase heeft het Nederlands Davis Cup-team niet kunnen redden in de ontmoeting met Kazachtstan. Zijn nederlaag in het enkelspel tegen Alexandr Boeblik betekende dat het team van captain Paul Haarhuis met 3-1 heeft verloren en zich dus niet plaatst voor de finaleweek van de Daviscup in november in Madrid.