Nederlandse shorttracksters eenvoudig naar finale relay, mannen uitgeschakeld

,,We redden het net niet”, zei Breeuwsma balend bij de NOS. ,,We hebben het goed gedaan, al ging de laatste wissel niet helemaal goed. Doordat de Zuid-Koreaan Lim op het einde inhield, moest Itzhak buitenom en werden we net derde. Dat zijn hele dure grappen. Zoals we vandaag rijden, hadden we met dit team voor goud of zilver kunnen gaan.”