Nederlandse schaatsers pakken goud op eerste teamsprint ooit op WK

Nuis, Verbij en Mulder kwamen in de laatste rit in actie tegen het Poolse trio en moesten lang wachten voordat ze van start mochten. Een valpartij bij het Noorse trio had het ijs beschadigd.



Het Nederlandse trio raakte niet van slag en schaatsten geconcentreerd richting goud. Iets wat de vrouwen vlak daarvoor ook al hadden gedaan.



De teamsprint is een nieuw onderdeel op de WK afstanden, die momenteel worden gehouden in het Duitse Inzell.