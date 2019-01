Nederlandse orthopeed: ‘Zou Murray deze heup nooit hebben aangeraden’

Hij koos daarom voor een zogeheten ‘resurfacing’ heup van ‘metaal op metaal’. Daarbij wordt een metalen overkapping op de kop van de heup geplaatst. Die draait in een eveneens metalen kom, die is gefixeerd in het bekken. ,,Hier is een jaar of zeven geleden enorm veel over te doen geweest”, zegt Ten Broeke. ,,Veel van dit type heupprothesen zijn toen in korte tijd op de markt gebracht waarbij de industrie middels slimme marketing de jonge actieve heuppatiënt (en orthopedisch chirurg) heeft proberen te overtuigen dat er met zo’n prothese weer gewoon gesport kon worden. Het idee was: harde materialen slijten niet bij wrijving, daar kan je alles mee doen. Het design kwam op de markt zonder dat er grondig onderzoek is gedaan.”

Metaaldeeltjes

Vrij snel bleek de prothese te falen. Er waren loslatingen, botbreuken, maar ook diverse andere bijwerkingen. Door wrijving bleken metaaldeeltjes vrij te komen, waardoor er weefselreactie optrad in de weke delen rond de heup. Spieren, kapsels en bot konden kapot gaan, er werd bij mensen hoge concentraties chroom en kobalt in het bloed aangetroffen. Zelfs problemen met de ogen, het hart en neurologische afwijkingen zijn aangetoond. ,,Daarom is in Nederland en veel andere landen besloten deze protheses niet meer aan te bieden. In België wordt die een enkele keer nog wel geplaatst, en in Engeland zijn er kennelijk ook diehard chirurgen die zeggen: het zal wel, die literatuur.” Volgens een schatting van Ten Broeke lopen in ons land enkele duizenden mensen met een soortgelijke metalen heup. Zij moeten elke paar jaar op controle, ook om hun bloedwaardes vast te stellen.

Ten Broeke kan uiteraard niet in het hoofd van Murray kijken. ,,Topsporters denken vaak alleen aan de korte termijn. Ze willen het maximale uit hun carrière halen en daarna zien ze wel verder. Hij heeft hoogstwaarschijnlijk zo de zogenoemde Birmingham Hip laten plaatsen. Het moet gezegd dat van alle gefaalde metaal op metaal designs, deze er nog het minst slecht vanaf komt, maar recente bestudering van de literatuur in het kader van de nieuwe Richtlijn Totale Heup, laat zien dat de resultaten in ieder opzicht inferieur zijn aan die van de conventionele heupprothesen. Ook deze prothese is hier in Nederland van de markt gehaald. En terecht.”



Murray hoeft zich geen illusies te maken, zegt de arts. ,,Protheses zijn niet gemaakt voor topsport. Vroeger gaven we alleen ouderen, met een relatief rustig leven, een nieuwe heup. Nu de techniek is verbeterd, komen ook jongeren daarvoor in aanmerking. Die zijn gewend alles te doen en willen dat zo houden. Maar het is simpel: hoe meer je de prothese belast, hoe korter hij meegaat. Je kunt hem best nog één of twee keer vervangen, maar hij wordt nooit meer zo goed als de eerste prothese.”