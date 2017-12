Nederlandse mannen stellen orde op zaken in baanrecord

Snowboarder Van der Velden eindigt achtste in we­reld­be­ker-fi­na­le

2 december Niek van der Velden is achtste geworden in de wereldbekerfinale 'Big Air' in Mönchengladbach. De snowboarder uit Nispen voldeed aan de Olympische eis door twee keer in de top-12 van een wereldbekerwedstrijd te eindigen.