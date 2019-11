Nederlandse mannen en vrouwen heersen op teamsprint in Minsk

Zun­dert-ta­lent Englebert aast op periodeti­tel: ‘Onze supporters verdienen een succesje’

16:25 In de rubriek ‘oog in oog’ blikken we vooruit op een van de wedstrijden in het West-Brabantse amateurvoetbal. Deze week aandacht voor het inhaalduel Zundert - Hoeven, in de zondag derde klasse A. Bij winst pakt Zundert de periodetitel.