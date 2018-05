'Wereldberoemde' Nederlandse keeper Flekken naar Freiburg

Onduide­lijk­heid over schorsing WK-arbiter

18:56 Over de levenslange schorsing van voetbalscheidsrechter Fahad Al Mirdasi uit Saudi-Arabië wegens een poging tot matchfixing is onduidelijkheid ontstaan. Persbureau Reuters heeft het bericht waarin melding wordt gemaakt van de straf ingetrokken. Volgens het internationale agentschap was het nieuws per abuis verzonden.