Nederlandse Davis Cup-team loot opnieuw Verenigde Staten in groepsfase Finals: ‘Het wordt een hele klus’

Tijdens de vorige editie troffen de Nederlanders ook al de Amerikanen. Toen won Oranje onder leiding van captain Paul Haarhuis verrassend met 2-1. De VS krijgt dit jaar dus een herkansing. Bij de recordwinnaar van de Davis Cup (32 eindzeges) en favoriet in de groep speelt onder andere Taylor Fritz (ATP-10). Bij Kroatië zitten met Borna Coric (ATP-20) en Marin Cilic (ATP-22) twee subtoppers in het team. Finland heeft met Emil Ruusuvuori (ATP-54), die in Miami nog van Botic van de Zandschulp won , op papier het zwakste team in de groep.

,,Het is een heel pittige loting. Amerika is de sterkste uit pot 3, en die treffen wij. Het wordt een hele klus om bij de eerste twee te eindigen en we zullen een absolute teamprestatie moeten leveren”, zei captain Haarhuis. ,,In Glasgow hebben we vorig jaar laten zien dat alles mogelijk is met dit team, dus we gaan er voor. We spelen in Kroatië en het zou super zijn als veel Nederlandse fans ons daar komen aanmoedigen. In Glasgow en Malaga hebben we weer gezien hoe fijn die support is.”