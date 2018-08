Nederlandse clubs gaven 3-1 zege nooit meer weg

• Zeven keer eerder verdedigde een Nederlandse ploeg een 3-1 zege in een Europese return en nooit werd die uitgangspositie uit handen gegeven. Voor Ajax is deze stand wel een unicum. Dinamo Kiev moest in de clubhistorie één keer eerder een 3-1 uitnederlaag wegpoetsen, maar slaagde daar tegen Besiktas in december 2002 bij lange na niet in (0-0).

• De laatste en enige keer dat Ajax Dinamo Kiev tegenkwam in een Champions League-playoff, was in het seizoen 2010/2011. Denis Garmash dupeerde zijn ploeg toen door rood te pakken in Kiev (uitslag 1-1). Diezelfde Garmash krijgt vanavond kans op eerherstel, want hij speelt nog steeds bij Kiev en staat vermoedelijk in de basis. Ajax, met Daley Blind 90 minuten op de bank, schakelde de Oekraïners in dat seizoen uit door thuis met 2-1 te winnen.