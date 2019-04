Nederlands viertal kampioen met vrouwenteam Arsenal

Bij Arsenal stonden alle vier de Nederlanders in de basis: keepster Sari van Veenendaal, verdedigster Dominque Bloodworth, aanvallende middenvelder Daniëlle van de Donk en spits Vivianne Miedema. Zij zijn de eerste Nederlandse kampioenen in de Engelse vrouwencompetitie. Miedema en Van de Donk scoorden in de kampioenswedstrijd.



Arsenal is in de laatste speelronde niet meer in te halen door Manchester City, dit seizoen de enige ploeg die in de buurt van Arsenal kon blijven. Arsenal won 17 van de 19 duels, er waren alleen nederlagen tegen Manchester City (2-0) en Chelsea (1-2). Het doelsaldo van 70-13 na negentien wedstrijden is al net zo indrukwekkend.