Nederlands toptalent Chong naast Mourinho op de bank in CL

Bertens verdiende met zege 1880 euro per minuut

11:50 De openingspartij van Kiki Bertens tegen Angelique Kerber, gisteren bij de WTA Finals, duurde 2 uur en 2 minuten. Na het matchpoint te hebben benut kon de in Breda woonachtige tennisster 263 duizend dollar bijschrijven, omgerekend 229.361 euro. Oftewel: Bertens verdiende in haar eerste pouleduel 1880 euro per minuut. Of 1226 euro per punt.