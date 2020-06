Nederlands profvoetbal: twee transferperiodes in de zomer

De eerste overschrijvingsperiode is nu van 1 juli tot en met 21 juli. Later wordt bepaald wanneer de tweede fase, van negen weken, ingaat. Die moet overeenkomen met de laatste negen weken van de registratieperiode in de meeste Europese landen.

Normaal loopt de zomerse transferperiode in de meeste Europese landen van 1 juli tot en met 31 augustus. Door de coronacrisis is echter alles anders: sommige landen, zoals Nederland, hebben het seizoen vroegtijdig beëindigd en andere landen hebben gekozen voor een herstart na een coronapauze van ongeveer drie maanden. Daardoor schuift voor die landen het begin van de zomerse transfertermijn op, totdat de competitie is uitgespeeld.

Door de tweede Nederlandse transferperiode deze zomer in lijn te brengen met de meeste andere voetballanden in Europa, kunnen de vaderlandse profclubs aan de aankoopkant langer op de spelersmarkt actief blijven.