Nederlands kampioen Griekspoor stopt met tennissen

COLUMN Alleen als De Graafschap luistert naar Seuntjens, maakt het kans om te promoveren

10:00 Het is een gure, regenachtige maandagavond in november. Op een troosteloos kunstgrasveld in godbetert Wijdewormer staat een voetballer in een blauwe jas. Stoere baard, mooie dampende zilvergrijze kop. Hij is boos, erg boos. Woé-dend. Zijn naam is Ralf Seuntjens, topscorer van De Graafschap. De ploeg die vanavond totaal onnodig tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen aan loopt en het vrijwel uitzichtloos lijkende NAC Breda dichterbij ziet kruipen.