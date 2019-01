Nederlands getint Mechelen naar bekerfinale

Goed nieuws voor Van Dijk en Liverpool: Manchester City lijdt pijnlijke nederlaag tegen laagvlie­ger

23:07 In de strijd om de landstitel met koploper Liverpool heeft naaste belager Manchester City een verrassende nederlaag geïncasseerd. De ploeg van coach Pep Guardiola ging bij laagvlieger Newcastle United met 2-1 onderuit. Ook stadgenoot Manchester United leed thuis tegen Burnley pijnlijk puntenverlies: 2-2. De remise was toch nog mooi meegenomen na twee treffers van United in de laatste vijf minuten.