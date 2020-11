Nederlands duo Van Gerwen-Noppert naar kwartfinales World Cup of Darts

Van Gerwen had in zijn enkelpartij in de Oostenrijkse Salzburgerarena geen probleem met Toni Alcinas: 4-0. De Brabander liet daarbij een zeer behoorlijk gemiddelde van 101,90 per drie pijlen optekenen.



De wedstrijd van Noppert tegen Jesús Noguera was een stuk spannender. De Fries kreeg zes matchdarts tegen maar won uiteindelijk met 4-3. Nederland neemt het zondag in de kwartfinales op tegen Duitsland, dat eerder op de avond afrekende met Griekenland.



De World Cup of Darts, een landenwedstrijd, wordt sinds 2010 georganiseerd en is viermaal gewonnen door Nederland. De laatste drie overwinningen vormde Van Gerwen een koppel met Raymond van Barneveld. Vorig jaar ging de eindzege naar Schotland.