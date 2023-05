Nederlands bedrijf zorgt voor enige financiële verlichting bij FC Barcelona

FC Barcelona heeft hard extra inkomsten nodig om zijn financiële plan deze weken goedgekeurd te krijgen door La Liga en daarmee toestemming te krijgen om deze zomer nieuwe spelers aan te trekken, met als grote droom nog altijd de terugkeer van Lionel Messi. Daarom dat de club in zijn nopjes is met een grote nieuwe sponsor, afkomstig uit Nederland. Die gaat de komende drie jaar volgens Spaanse media in totaal zo’n 30 miljoen euro in het laatje brengen bij de Spaanse kampioen.

TP Vision uit Amsterdam, moederbedrijf van Philips TV & Sound en zelf weer eigendom van het Taiwanese TPV, presenteerde zich vrijdag in het Camp Nou en zal zondag, bij de thuiswedstrijd tegen Real Mallorca, al de naam van een van zijn producten, de beeldschermtechnologie Ambilight TV, op de mouwen van de spelers zien.



Het Nederlandse bedrijf is na Spotify, de naamgever van het stadion, en kledingsponsor Nike de derde grote sponsor van Barça. TP Vision zal ook bijdragen aan de audiovisuele infrastructuur van het nieuwe Camp Nou – die van zondag zal voorlopig de laatste wedstrijd in het oude stadion zijn. Tijdens de verbouwing zal Barcelona het gehele volgende seizoen in het Estadi Olímpic de Montjuïc (olympisch stadion van 1992) haar thuiswedstrijden spelen.

,,Er is nu voor drie jaar getekend, maar het is onze intentie om een verbintenis voor de lange termijn aan te gaan die bovendien veel verder gaat dan alleen de reclame op het shirt, dit is meer dan een gewoon sponsorschap,” zegt directeur marketing Martijn Smelt, die naast CEO Kostas Vouzas het bedrijf lijdt sinds het zich in 2012 van Philips afscheidde, multinational waar ze beide voor werkten.

TP Vision heeft sinds 2021 ook een partnerschap met Team Jumbo-Visma en wil met FC Barcelona een nog veel groter en internationaler publiek bereiken. ,,We zijn met Ambilight nog niet zo bekend als we zouden willen, en FC Barcelona is een geweldig wereldmerk natuurlijk, zeker ook wanneer je een jeugdiger publiek wilt bereiken,” aldus Smelt.

Barça hoort binnenkort of het met zijn begroting en projectie aan de financiële eisen van de Liga voldoet. Behalve het genereren van extra inkomsten moet de club het ook hebben van bezuinigingen. Daarbij zorgt het vertrek van drie van de bestbetaalde spelers (Sergio Busquets, Jordi Alba en eerder dit seizoen Gerard Piqué) al voor een verlichting van enkele tientallen miljoenen euro. Enkele anderen zouden ook nog voor een goede transfersom kunnen vetrekken, maar daartegenover wil trainer Xavi nieuwe versterkingen aantrekken.

