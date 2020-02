Nederlanders overleven eerste kwalificatieronde in Rotterdam niet

Lens trefzeker voor winnend Besiktas

17:19 Jeremain Lens heeft voor Besiktas weer eens gescoord. De 32-jarige Nederlandse aanvaller nam als invaller in de thuiswedstrijd tegen Gaziantep in de extra tijd de derde treffer voor zijn rekening (3-0). Voor de oud-speler van onder meer AZ, PSV en Sunderland was het in zijn derde seizoen bij de Turkse club zijn tweede treffer in deze competitie.