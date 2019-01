Nederlanders in Premier League worden schaars na Brexit

Als er een Brexit (in welke vorm dat dan ook zal zijn) komt, sluit die de weg naar de Premier League voor Nederlandse voetballers in de toekomst grotendeels af. Alleen talenten van de buitencategorie maken aanspraak op een contract.

Door Geert Langendorff



De tirade van Neil Warnock over Brexit van afgelopen weekeinde had veel weg van een absurdistische sketch. Alsof niet de trainer van Cardiff City maar een typetje van komiek John Cleese tijdens een persconferentie voor een bord met ‘Visit Malaysia’ zijn licht liet schijnen over de politieke situatie in het land. De EU en de rest van de wereld konden de ‘kolere’ krijgen. Op eigen benen wachtte Engeland volgens hem gouden tijden.

Lees ook PREMIUM Talent te over, nu de doorbraak nog Lees meer

Volledig scherm Neil Warnock. © Getty Images Critici zetten Warnock snel weg als een bejaarde ezel, maar hij had wel een punt. Het Engelse voetbal gaat profiteren van een vertrek uit de EU. Om de financiële schade tot een minimum te beperken ligt een grotendeels uitgewerkt plan klaar. Voetbalbond FA wil de markt volledig opengooien. Voor spelers uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika gelden dan dezelfde regels als nu voor Europeanen. De huidige restricties vallen weg.



Voor Nederlandse voetballers lijkt er op het eerste gezicht niets aan de hand. Toch zal er veel veranderen in de beoogde situatie. Alleen absolute uitblinkers mogen dan nog hopen op een carrière in de Premier League. De rest moet zich richten op de competities in Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk. De kleine lettertjes in het door Neil Warnock toegejuichte voorstel zitten vol met manshoge obstakels.

Concurreren met Brazilianen

De Premier League wil volledig af van het puntensysteem op basis waarvan niet-EU-spelers een werkvergunning krijgen. Uruguayanen, Brazilianen en Argentijnen hoeven niet langer een vaste waarde in hun nationale ploeg te zijn, in de Champions League te spelen of een bepaald bedrag te verdienen om als ‘exceptioneel talent’ te worden aangemerkt. Nederlanders krijgen er wereldwijd zodoende gigantische concurrentie bij.



Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum behoren bij koploper Liverpool tot de beste spelers in Engeland, maar kan hetzelfde gezegd worden van modale profs als Jaïro Riedewald (Crystal Palace), Juninho Bacuna (Huddersfield Town) en Michel Vorm (Tottenham Hotspur)? Straks kunnen clubs op alle continenten scouten om voor hetzelfde bedrag (of minder) een back of doelman te halen. Als Nederlander heb je als Europeaan geen streepje voor meer.

Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Jaïro Riedewald (rechts). © Getty Images

Minder buitenlanders

Het ministerie van Binnenlandse Zaken vroeg de Premier League en voetbalbond FA om samen aan een Brexit-plan te werken. In grote lijnen zijn ze akkoord, al zit er een adder onder het gras. De FA wil in ruil voor zijn goedkeuring het aantal Engelse spelers in de selecties drastisch verhogen. Van acht naar twaalf op een selectie van 25 man. Het Cardiff van Warnock voldoet hier als een van de weinige clubs al aan.

Volledig scherm Nathan Aké. © REUTERS De voorwaarden aan deze homegrown players gaan op de schop. Nu mogen buitenlanders die voor hun 21ste drie jaar in Engeland hebben gevoetbald, worden meegeteld. Spelers als Tim Krul, Patrick van Aanholt en Nathan Aké gelden daarom als ‘Brits’. Waarschijnlijk wordt die leeftijdsgrens teruggeschroefd naar achttien jaar. Deze beoogde wijzigingen werpen een drempel voor Nederlanders op.



Clubs kunnen het zich dan niet langer veroorloven zomaar een gok te nemen met een spits of een centrale verdediger van een team uit de Eredivisie. Zeker in de top, waar ploegen als Manchester City en Chelsea al over het maximale aantal buitenlanders beschikken.

Verbod op het vastleggen van minderjarigen

Als Groot-Brittannië op 29 maart uit de EU stapt, mogen Engelse clubs niet langer spelers onder de achttien jaar aantrekken. Als EU-lid ontsnapt de Premier League aan de FIFA-regel die dit verbiedt. Toptalenten als Ki-Jana Hoever (16), die vorige week zijn debuut maakte voor Liverpool, kunnen in de toekomst niet meer worden gekaapt van Ajax, Feyenoord en PSV. Dit lijkt alleen in theorie gunstig voor de Eredivisie.



Bayern München, Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain en Juventus nemen de rol van de Engelse stropers waarschijnlijk naadloos over. Het maakt de kans op een loopbaan in de Premier League nog moeilijker. Patrick van Aanholt en Nathan Aké kwamen via de academie van Chelsea bij respectievelijk Crystal Palace en Bournemouth terecht. Nederlanders, zolang onderdeel van het meubilair, worden in de Premier League straks een schaars goed.