Nederlanders in Champions League: wie voetbalt waar?

Vanaf morgenavond gaat de Champions League weer beginnen. Ook dit seizoen is Nederland goed vertegenwoordigd in het miljardenbal. Een overzicht van de clubs waar we als Nederlanders op moeten letten.

Liverpool

Volledig scherm Sepp van den Berg (links). © REUTERS Er zitten maar liefst drie Nederlanders in de selectie van de Champions League-winnaar Liverpool. UEFA-voetballer van het jaar Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zijn twee vaste waarden in het elftal van Jurgen Klopp. Daarnaast haalden The Reds Sepp van den Berg deze zomer op bij PEC Zwolle. De 17-jarige centrale verdediger behoort ook tot de Champions League-selectie van zijn club. Dat geldt niet voor Ki-Jana Hoever. De verdediger moet dit jaar, in tegenstelling tot vorig seizoen, toekijken.

FC Barcelona

In Barcelona zal men nog wel eens wakker schrikken als er wordt gedacht aan de uitschakeling tegen Liverpool in de halve finale van de Champions League van vorig seizoen. Met Frenkie de Jong aan de zijde van Lionel Messi hoopt de Catalaanse club dit seizoen wel in staat te zijn de ‘cup met de grote oren’ te winnen. Ludovit Reis, speler van Barcelona B en Jong Oranje, is niet ingeschreven voor de Champions League.

Volledig scherm Frenkie de Jong maakte dit weekend zijn eerste goal in het shirt van Barcelona. © BSR Agency

Internazionale

Een derde plaats in een poule met PSV, Barcelona en Spurs, verder kwam Inter vorig seizoen niet in de Champions League. Het was voor de leiding van de Milanese club reden voor een trainerswisseling. Onder nieuwe trainer Antonio Conte is Stefan de Vrij net als vorig seizoen verzekerd van een basisplaats. Met Barcelona, Borussia Dortmund en Slavia Praag wacht de Nerrazurri een pittige poule, te beginnen met een thuiswedstrijd tegen de ploeg uit Praag.

Slavia Praag

Volledig scherm Mick van Buren. © AFP En bij die ploeg staat misschien wel de minst bekende Nederlandse speler in de Champions League onder contract. Mick van Buren maakte tussen 2011 en 2013 dertien doelpunten voor Excelsior in de Jupiler League, vertrok daarna naar het Deense Esbjerg om in 2016 bij Slavia Praag uit te komen. Daar is de Nederlandse spits al jaren een gewaardeerde kracht. Een serieuze kans op overwinteren lijkt Van Buren met Slavia niet te hebben, waardoor het vooral genieten wordt van wedstrijden in Camp Nou, San Siro en het Signal Iduna Park.

Olympique Lyon

De jaren dat Olympique Lyon hoge ogen gooide in Europa liggen alweer een tijdje achter ons. De halve finalist van het seizoen 2009/2010 plaatste zich vorig jaar met Memphis Depay en Kenny Tete nog wel voor de achtste finales, maar daarin was Barcelona uiteindelijk ruim te sterk (5-1). Ook dit seizoen staan de twee Nederlanders nog onder contract in Lyon. Dinsdagavond wacht een krachtmeting met Russisch-kampioen Zenit St. Petersburg.

Valencia CF

Volledig scherm Jasper Cillessen in het shirt van Valencia. © Getty Images De nul hield Jasper Cillessen nog niet namens Valencia, dat op een teleurstellende dertiende plaats staat in de eigen competitie. De 30-jarige doelman kwam afgelopen zomer over van Barcelona, waar zijn kansen op speeltijd achter Marc-André Ter Stegen nihil waren. Bij Los Che is Cillessen wel eerste doelman en wacht hem morgenavond op bezoek bij Chelsea zijn Europese debuut. In een groep met verder zijn oude club Ajax en Lille wacht de doelman van het Nederlands elftal nog wel een aantal mooie potjes.

Club Brugge

Het ‘Nederlandse’ Club Brugge van vorig seizoen is sinds deze zomer niet meer. Met Stefano Denswil, Arnaut Groeneveld en Ruud Vormer waren er vorig seizoen nog drie actief, maar inmiddels is alleen de aanvoerder nog over. Al jaren is Vormer een vaste waarde in het Jan Breydel-stadion. Vorig seizoen kwam Club Brugge niet verder dan een derde plaats in de poulefase. Dit jaar zal het er in een poule met Real Madrid, Paris Saint-Germain en Galatasaray niet makkelijker op worden.

Galatasaray

Volledig scherm Ryan Babel in actie voor Galatasaray. © EPA In het seizoen 2013/2014 kwam Galatasaray voor het laatst verder dan de poulefase van de Champions League. Onder meer Wesley Sneijder en Nigel de Jong speelden de afgelopen jaren voor de Turkse recordkampioen, dat ook nu nog twee Nederlanders in de selectie heeft; Ryan Donk en Ryan Babel. Vooral die laatste staat de laatste weken in de schijnwerpers, met twee doelpunten voor het Nederlands elftal tegen Estland. Babel en Donk beginnen het Champions League-seizoen met een uitwedstrijd bij het Club Brugge van Ruud Vormer.

Juventus

Met recordaankoop Matthijs de Ligt hoopt Juventus dit seizoen een gooi te kunnen doen naar het winnen van de Champions League. Als toptalent kende De Ligt vorig seizoen een fantastisch Europees seizoen met Ajax, waarin de Amsterdammers de voetbalharten van menig liefhebber veroverden. De druk waar hij bij Juventus mee te maken krijgt, zal compleet anders zijn. Een pittige uitwedstrijd met Atletico Madrid is dan ook niet een heel makkelijk begin voor De Ligt, al blijft Juventus met Cristiano Ronaldo in de ploeg altijd levensgevaarlijk.

Volledig scherm Matthijs de Ligt in het shirt van Juventus. © Getty Images

Bayer Leverkusen

Zowel een Nederlander op de bank als een op het veld bij Bayer Leverkusen. Peter Bosz zwaait sinds eind 2018 de scepter bij de Duitse club, waar ook linksback Daley Sinkgraven sinds deze zomer actief is. Met een achtste plaats in de Bundesliga is Leverkusen het seizoen redelijk begonnen. Voor Sinkgraven is het met nog geen enkele officiële minuut een stuk minder begin van het seizoen. In een poule met Atletico Madrid, Juventus en Lokomotiv Moskou, woensdagavond de eerste tegenstander, lijkt Leverkusen zich vooral op de derde plaats te moeten richten.

Atalanta Bergamo

Volledig scherm Marten de Roon in het shirt van zijn club Atalanta Bergamo. © BSR Agency Na een geweldig seizoen eindigden Marten de Roon en Hans Hateboer met Atalanta op de derde plaats in de Serie A. Het betekent dat de club uit het zuiden van Italië voor het eerst in zijn historie in de Champions League gaat spelen. Het moet het laatste zijn waar De Roon en Hateboer mee bezig waren toen ze de stap van respectievelijk sc Heerenveen en FC Groningen naar Italië maakten. Het Champions-League avontuur van Atalanta start woensdagavond in Zagreb tegen Dinamo, waarin ook nog wedstrijden tegen Manchester City en Sjachtar Donetsk wachten.

Bayern München

Na tien jaar schitteren op de flank in München begon Arjen Robben deze zomer aan zijn voetbalpensioen. Nadat Bayern in het laatste seizoen van de aanvaller niet verder kwam dan de achtste finale, hoopt het dit seizoen eindelijk weer eens echt mee te kunnen doen voor de eindzege. Trainer Niko Kovac schreef de talentvolle Nederlander Joshua Zirkzee in voor de Champions League. De jeugdinternational van Oranje onder-19 wacht nog op zijn officiële debuut, maar heeft in ieder geval kans op minuten in het miljardenbal.

Rode Ster Belgrado

In Belgrado speelden de afgelopen jaren een aantal Nederlanders. Lorenzo Ebecilio kwam vorig seizoen uit voor Rode Ster, terwijl Mitchell Donald tussen 2016 en 2018 een tijdje aanvoerder was van de club uit de hoofdstad van Servië. Ook nu heeft Rode Ster met Rajiv van la Parra een Nederlander in de selectie. De buitenspeler, een halfbroer van Georginio Wijnaldum, kwam deze zomer over van Huddersfield Town en tekende een contract van drie jaar bij de Servisch kampioen.