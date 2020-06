Nederlanders in Bundesliga strijden nog voor Europees voetbal, prestige en lijfsbehoud

De strijd om het kampioenschap in de Bundesliga werd in de 32ste speelronde beslist. De achtste opeenvolgende titel voor FC Bayern München was de eerste voor Nederlander Joshua Zirkzee. Waar de 19-jarige aanvaller al een prijs binnen heeft, is er voor sommigen van zijn landgenoten in de Duitse competitie nog genoeg om voor te spelen.

Bosz en Sinkgraven

FC Bayern München is kampioen, Borussia Dortmund speelt volgend seizoen in de Champions League en SC Paderborn degradeert naar de 2. Bundesliga. Die dingen staan, twee speelronden voor het einde van de Duitse competitie, vast. Maar voor veel van de ploegen tussen plek 3 en 17 op de ranglijst staat er nog flink wat prestige op het spel. Zoals voor het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz en vleugelverdediger Daley Sinkgraven. De strijd om de Champions League-tickets is namelijk nog even spannend als voor de corona-onderbreking het geval was. Toen de competitie half maart werd stilgelegd, stond Bayer Leverkusen vijfde, maar had het Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig en Borussia Dortmund in het vizier. Met dertien punten uit de zeven wedstrijden sinds de onderbreking, is de club uit Noordrijn-Westfalen Borussia Mönchengladbach inmiddels voorbij. In de resterende wedstrijden moeten Bosz en Sinkgraven een voorsprong van één punt op Borussia Mönchengladbach verdedigen om de Champions League in te gaan.

Programma Bayer Leverkusen

20-6: Hertha BSC-Bayer Leverkusen

27-6: Bayer Leverkusen-Mainz’05

Weghorst, Flekken, Dost en De Guzman

Met FC Bayern München en Bayer Leverkusen in de finale van de DFB Pokal, is het inmiddels zeker dat niet alleen de nummers 5 en 6, maar ook de nummer 7 van de ranglijst naar de Europa League gaat. En de strijd om die plekken is na de corona-onderbreking volledig veranderd. Leek Schalke 04 in maart nog de beste papieren voor plek 6 te hebben, inmiddels is de ploeg uit Gelsenkirchen helemaal weggezakt. Schalke 04 pakte sinds de hervatting van de competitie slechts twee punten en staat laatste op de post-corona-ranglijst. Dat is goed nieuws voor een aantal Nederlanders.



Die zesde plaats is nu namelijk in handen van VFL Wolfsburg, de ploeg van Wout Weghorst. Zeker van de Europa League is de spits uit het Overijsselse Borne allerminst. Wolfsburg heeft namelijk evenveel punten als nummer 7 Hoffenheim en maar één punt meer dan SC Freiburg, waar Limburger Mark Flekken tweede keeper is. Zelfs het Eintracht Frankfurt van Nederlanders Bas Dost en Jonathan de Guzman doet nog mee. Die ploeg pakte sinds half mei dertien punten en ontgroeide haar status van degradatiekandidaat snel. Met een achterstand van vijf punten op de zevende plek, is de kans klein dat Eintracht Frankfurt het toernooi, waarin het vorig seizoen de halve finale bereikte, alsnog haalt. Al kan een nóg grotere stunt dan vorig jaar ze ook nog uit de brand helpen. De ploeg van trainer Adi Hütter zit namelijk nog in de Europa League.

Programma VfL Wolfsburg

20-6: Schalke 04-VfL Wolfsburg

27-6: VfL Wolfsburg-FC Bayern München

Programma SC Freiburg

20-6: FC Bayern München-SC Freiburg

27-6: SC Freiburg-Schalke’04

Programma Eintracht Frankfurt

20-6: 1. FC Köln-Eintracht Frankfurt

27-6: Eintracht Frankfurt-SC Paderborn

Dilrosun, Rekik en Becker

Hertha BSC en Union Berlin, het leken voor de corona-onderbreking al grijze middenmoters te worden en dat is een paar maanden later ook uitgekomen. Op het eerste gezicht spelen de twee clubs uit de Duitse hoofdstad nergens meer voor. Ware het niet dat ze twee speelronden voor het einde op gelijke hoogte staan. Dat gegeven maakt ongetwijfeld nog een flinke prestigestrijd los. Boven grote broer Hertha BSC eindigen, zou voor Union Berlin, dat voor het eerst in de clubgeschiedenis in de Bundesliga uitkomt, als een prijs aanvoelen. Bij die strijd zijn drie Nederlanders betrokken. Buitenspeler Sheraldo Becker jaagt namens Union Berlin op zijn landgenoten Javairo Dilrosun en Karim Rekik. Of de Nederlanders ook daadwerkelijk een rol gaan spelen in de beslissende fase van de prestigestrijd, is zeer de vraag. Becker en Dilrosun zijn geblesseerd, terwijl Rekik sinds februari niet meer in actie kwam.

Programma Hertha BSC

20-6: Hertha BSC-Bayer Leverkusen

27-6: Borussia Mönchengladbach-Hertha BSC

Programma Union Berlin

20-6: Hoffenheim-Union Berlin

27-6: Union Berlin-Fortuna Dusseldorf

Ehizibue en Gouweleeuw

Onderin de Bundesliga zijn de kaarten bijna geschut. Het 1. FC Köln van vleugelverdediger Kingsley Ehizibue en het FC Augsburg van centrale verdediger Jeffrey Gouweleeuw kunnen sinds afgelopen speelronde niet meer rechtstreeks degraderen en zijn zo goed als zeker van lijfsbehoud. Nummer 16 Fortuna Düsseldorf kan die twee ploegen alleen op papier nog voorbij, aangezien het verschil op de ranglijst zes punten bedraagt en het doelsaldo van Düsseldorf aanzienlijk slechter is dan dat van de ploegen van Ehizibue en Gouweleeuw.

Programma FC Köln

20-6: Köln-Eintracht Frankfurt

27-6: Werder Bremen-Köln

Boëtius, Bruma en St. Juste

En ook Mainz’05 is heel dicht bij nog een jaar Bundesliga. De ploeg van Nederlanders Jean-Paul Boëtius, Jeffrey Bruma en Jeremiah St. Juste liep door een 0-2 zege op Borussia Dortmund twee punten uit op Fortuna Düsseldorf en drie op Werder Bremen. Mainz staat nu vijf punten boven de streep en kan de klus zaterdag, thuis tegen Werder Bremen, afmaken.

Programma Mainz’05

20-6: Mainz’05-Werder Bremen

27-6: Bayer Leverkusen-Mainz’05

Klaassen

Voor Davy Klaassen wordt het nog een spannende laatste week. Werder Bremen, de ploeg waar de middenvelder onder contract staat, moet vrezen voor directe degradatie. De kampioen van 2004 staat voorlaatste en moet Fortuna Düsseldorf voorbij om in ieder geval nog nacompetitieduels af te dwingen. De achterstand op Fortuna Düsseldorf is één punt. Een degradatie zou betekenen dat Werder Bremen volgend seizoen voor het eerst sinds 1981 niet in de Bundesliga uitkomt.

Programma Werder Bremen

20-6: Mainz’05-Werder Bremen

27-6: Werder Bremen-FC Köln