Nederlanders bij Atalanta weten na drie nederlagen op rij weer wat winnen is in Serie A

Op de ranglijst blijft Atalanta de nummer acht. Die positie geeft geen recht op Europees voetbal. De nummer zes in de Serie A gaat de Conference League in. Venezia is hekkensluiter en stevent af op degradatie.

In Stadio Pierluigi Penzo dacht Venezia in de vijfde minuut nog op voorsprong te komen, maar een goal van Thomas Henry werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Vlak voor rust bracht Mario Pasalic de bezoekers aan de leiding: 0-1.

De tweede helft was nog geen twee minuten onderweg of de voorsprong was verdubbeld via Duván Zapata. Collega-spits Luis Muriel tekende in de 63ste minuut voor de 0-3. In de 80ste minuut maakte invaller Domen Crnigoj de eretreffer voor Venezia.