Nederlander Hoever (16) jongste Liverpool-speler ooit in FA Cup

FC Utrecht pakt uit met huur oud-Aja­cied Bazoer

21:39 FC Utrecht heeft het komende halfjaar de beschikking over Riechedly Bazoer. De 22-jarige middenvelder was op een zijspoor geraakt bij FC Porto, dat hem huurde van VfL Wolfsburg. De club neemt de oud-Ajacied op leenbasis over voor het restant van het seizoen. Daarbij is geen optie tot koop bedongen.