Nederlander Dilrosun voorlopig de beste in de Bundesliga

Dilrosun maakte begin deze maand zijn debuut in de uitwedstrijd tegen Schalke (0-2) als invaller voor zijn landgenoot Karim Rekik, die al na vijf minuten geblesseerd uitviel. Hij stond nog geen tien minuten op het veld of hij leverde de voorzet waaruit Ondrej Duda de openingstreffer maakte. Een week later maakte hij uit tegen VfL Wolfsburg (2-2) zijn eerste goal. En afgelopen zaterdag had hij met twee assists een belangrijk aandeel in de 4-2 overwinning op Borussia Mönchengladbach.



Mede dankzij Dilrosun is Hertha het seizoen met tien punten uit vier duels uitstekend gestart. ,,Voor de tegenstander is het moeilijk om zich op ons in te stellen’’, aldus Hertha-verdediger Niklas Stark. ,,We hebben op het middenveld een paar granaten en op linksbuiten een pijl.’’



Die pijl is dus de snelle Dilrosun, die ‘met zijn mix van anarchie, snelheid en doelgerichtheid in pas zijn derde profwedstrijd van zijn carrière voor de derde keer de tegenstander afgemat heeft’, aldus Kicker over de Nederlandse uitblinker tegen Borussia Mönchengladbach.