Nederlander Chong (18) talent van het jaar bij ManUnited

ManUnited plukte Chong twee jaar geleden weg uit de jeugdopleiding van Feyenoord. De aanvaller is international van Oranje onder 19 jaar.

,,Het is een droom voor iedereen om in het eerste van Manchester United te spelen'', zei Chong. ,,Daar werk ik hard aan.''



Op het clubgala werd doelman David De Gea zowel door de fans als zijn collega's uitgeroepen tot speler van het jaar. De Spanjaard kreeg de award die is vernoemd naar Sir Matt Busby voor de vierde keer, een record. Hij deelde dat met Cristiano Ronaldo.



Manager José Mourinho mocht ook een speler van het jaar aanwijzen en hij koos verrassend voor de Schotse middenvelder Scott McTominay. ,,Deze jongen heeft alles in zich wat ik wil zien'', zei Mourinho. ,,Alle talenten uit de jeugdopleiding kunnen een voorbeeld aan hem nemen.''