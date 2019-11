Nederland weer tegen Kazachstan in Davis Cup

De twee landen werden aan elkaar gekoppeld tijdens een loting in Madrid, voorafgaande aan de finale tussen gastland Spanje en Canada. Kazachstan was in deze loting een van de twaalf geplaatste landen.



Nederland verloor afgelopen dinsdag met 2-1 van Kazachstan. Botic van de Zandschulp moest in het eerste enkelspel zijn meerdere erkennen in Michail Koekoesjkin (6-2, 6-2), Robin Haase trok de stand gelijk door te winnen van Alexander Boeblik (7-5, 3-6, 7-6 (5)). In het beslissende dubbelspel moesten Haase en Jean-Julien Rojer buigen voor Boeblik en Koekoesjkin (6-4, 7-6 (2)).