Nederland wacht zware loting in wereldgroep Davis Cup

Nederland treft volgend jaar in de eerste ronde een van die acht landen, die een beschermde status krijgen op basis van de Davis Cup-ranking van vandaag. De ploeg rond Robin Haase, die op de zeventiende plaats staat van de laatste ranking, kan niet loten tegen de ongeplaatste landen Duitsland, VS, Hongarije, Canada, Japan, Kazachstan en Spanje. Bij een nederlaag volgend jaar in de eerste ronde wacht een play-offduel met een van de acht winnaar van Zone Groep 1. Inzet is dan een plaats in de wereldgroep.