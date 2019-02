Nederland vandaag eens niet de absolute topfavoriet

Door Lisette van der Geest



Al wonnen de Nederlandse mannen op het laatstgenoemde onderdeel – tevens de laatste strijd op het programma in Inzell vandaag – negen van de tien keer, het maakt ze nog niet automatisch tot onbetwiste favoriet. De zwaarste concurrentie komt hoogstwaarschijnlijk van de Russen en de Noren – waarbij het laatste team zich ongetwijfeld gesterkt voelt in de wetenschap dat kopman Sverre Lunde Pedersen een dag eerder ruim vijf seconden sneller was dan de onbetwiste kopman van Nederland: Sven Kramer.



Het wereldrecord is in handen van de Nederlandse mannen, maar van de drie die destijds dat record vestigden zijn er twee inmiddels niet aanwezig. Koen Verweij en Jan Blokhuijsen nemen allebei een sabbatical, dit na-olympische jaar. Kramer rijdt vanavond samen met Douwe de Vries en Marcel Bosker. Niet met de nummer twee op de 5000 meter van gisteren, Patrick Roest.



Hij kondigde ruim voor de WK aan het teamonderdeel te laten vallen, zijn programma is te vol. Een argument dat Kramer volkomen begrijpt. Sterker nog, hij zou het hem geadviseerd hebben indien Roest zijn mening had gevraagd, zo liet hij weten.