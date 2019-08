Nederland speelt thuis tegen Wit-Rusland in Fed Cup

In 2017 trof Nederland Wit-Rusland voor het laatst. In Minsk verloor de ploeg van captain Paul Haarhuis destijds met 4-1. Kiki Bertens was toen ook nog van de partij, maar de beste tennisster van Nederland liet de afgelopen ontmoetingen schieten.

Aljaksandra Sasnovitsj, Victoria Azarenka en Arina Sabalenka zijn de belangrijkste tennissters van het Wit-Russische team. Sabalenka is de beste Wit-Russische speelster en de huidige nummer negen van de wereldranglijst. ,,Met Wit-Rusland en Sabalenka hebben we een zware loting”, zegt Haarhuis. ,,Fijn dat we thuis spelen, dat geeft altijd wat extra’s. Ik hoop dat alle Nederlandse speelsters beschikbaar zijn en dat we in de sterkst mogelijke opstelling kunnen spelen.”