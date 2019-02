Nederland sluit WK afstanden opnieuw af met acht gouden medailles

zondag 3b Waspik wint spektakel­stuk, TSC klopt Bavel

18:14 Bovenin de ranglijst ontving Bavel directe concurrent TSC. Op Sportpark De Roosberg werd het 0-2 voor de bezoekers. Oosterhout moest het afleggen tegen DESK in Kaatsheuvel en Groen Wit zit in een flow na een nieuwe zege, nu bij RWB. SCO en Gilze hielden elkaar in evenwicht. Waspik won thuis van OVC in een spektakelstuk en UVV ‘40-Irene ‘58 werd afgelast.