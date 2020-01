Nederland opgepast: Engelse clubs gaan deze zomer op strooptocht

Door Geert Langendorff



De bazen van de Premier League zitten met de handen in het haar over de brexit. De Britse regering heeft hen verzocht samen met voetbalbond FA tot een akkoord te komen om een implosie van de Engelse competitie na het vertrek uit de Europese Unie te voorkomen. De onderhandelingen verkeren momenteel in een impasse, maar voor april moet een plan klaarliggen. Ondertussen zetten de clubs zich schrap. Hoe zit het precies?