Nederland in jacht op Oostenrijk afhankelijk van Ajax

Om Oostenrijk dit seizoen op de coëfficiëntenlijst nog te kunnen achterhalen, moet Ajax vanavond niet verliezen. Het Alpenland is Nederland al voorbij en heeft met Red Bull Salzburg nog een deelnemer in de komende ronde van de Europa League.

Oostenrijk ging Nederland vorige maand voorbij op de Europese coëfficiëntenlijst. Door de triomf van Salzburg op Club Brugge in het eerste deel van de knock-outfase namen de Oostenrijkers de elfde plek over. Bij een verlies van Ajax van vanavond in Madrid wordt de Nederlandse kampioen van 2020 veroordeeld tot de voorronde van de Champions League.

Net als vorig jaar is de kampioen van Nederland ook komende zomer tot een voorronde van het miljardenbal verplicht. De kampioen stapt in de derde voorronde in, de runner-up moet al in de tweede voorronde aan de bak.

Donderdag neemt Red Bull Salzburg het in Italië op tegen Napoli in de achtste finale van de Europa League. De return is al een week later.