‘Nederland heeft een voorsprong, dat scheelt een hoop’

Bij shorttrackbondscoach Jeroen Otter is de aflossing al jaren een belangrijk onderdeel van zijn trainingen. ,,Of we nou lange of korte afstanden afleggen, alles gaat vanuit die duw, mannen en vrouwen door elkaar, simpelweg omdat we in Nederland niet genoeg vrouwen van niveau hebben om het alleen met vrouwen te doen. En zo’n voorsprong scheelt een hoop”, zegt Ter Mors. In andere landen is dat niet altijd zo, weet ze. Zo wordt in Zuid-Korea vaak uit stilstand getraind, zetten de schaatsers zelf aan, in plaats van dat ze op gang worden geduwd, in Canada zijn de mannen en vrouwen onderverdeeld in twee selecties en trainen de vrouwen apart.