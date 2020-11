Nederland bij World Cup uitgeschakeld na pijnlijke nederlaag tegen Duitsers

Asensio voor duel met Oranje opgeroepen als vervanger geblesseer­de Fati

15:57 De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft Marco Asensio opgeroepen als vervanger van de geblesseerde aanvaller Ansu Fati van FC Barcelona. Woensdagavond speelt Spanje een oefeninterland tegen het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam (20.45 uur), gevolgd door de duels in de Nations League met Zwitserland (14 november in Basel) en Duitsland (17 november in Sevilla).