Nederlaag tegen Leicester kost Pellegrini de kop

West Ham United verzamelde 19 punten uit evenveel competitiewedstrijden. ,,We zijn enorm teleurgesteld dat we deze beslissing moeten nemen", zegt de club in een statement. ,,Hij is een gentleman en het was geweldig om met iemand van zijn staat van dienst te werken. Wij denken echter dat het nodig is om hem te ontslaan om onze doelstellingen te behalen. De nieuwe trainer krijgt zo genoeg tijd om de club weer op de rit te krijgen.”