Nederlaag bij Lorient volgende tik voor titelverdediger Lille

Armand Laurienté, de directe tegenstander van Jong Oranje-captain Sven Botman, scoorde al na zeven minuten voor FC Lorient. De bezoekers uit het noorden van Frankrijk kwamen in de 25ste minuut op gelijke hoogte door een strafschop van Burak Yilmaz, de ervaren Turkse spits die afgelopen dinsdag nog onzichtbaar was in de interland tegen Oranje.



Lille leek nog met een punt terug naar huis te gaan uit Bretagne, maar in de 87ste minuut maakte Terem Moffi de winnende goal voor voor de thuisploeg. Lorient staat nu knap op de vierde plaats met acht punten, vier minder dan koploper Paris Saint-Germain.