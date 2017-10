'Natuurlijk zou de medaille ook voor mijn moeder zijn'

Door Lisette van der Geest

Twee jaar geleden dacht Irene Schouten: wat zijn we toch gelukkig. Iedereen uit het gezin van zes was gezond, had vrienden en vriendinnen, het tulpenbedrijf van haar vader liep goed. ,,Natuurlijk is er altijd wel iets dat niet gaat zoals het moet, maar, bedacht ik: waar moeten we ons écht zorgen om maken?"

Aan de keukentafel in haar woonplaats Andijk vertelt ze over een zondag in november, bijna een jaar geleden. ,,Mijn moeder - iemand die niet zomaar zeurt - had al twee weken erg last van hoofdpijn. 'Stress', had de dokter gezegd. Ik geloofde er niks van. Ik had haar naar hem toegestuurd, had gezegd: 'Als je niet gaat en er gebeurt wat is het je eigen schuld'



Verwijt

Volledig scherm Irene Schouten en moeder Jolanda. © Shody Careman ,,Dat verwijt ik mezelf nu. Het is helemaal niet haar schuld, ook niet de schuld van de dokter. Wat haar gebeurde kan iedereen overkomen, maar ja, ik heb die woorden wel gezegd. Dat vind ik moeilijk. Liever had ik lieve dingen gezegd.



,,Ik ging die middag fietsen. Alleen. Soms is het fijn even apart te trainen van mijn broer Simon, die net als ik bij schaatsteam Clafis zit. Voordat ik vertrok, had mijn vader nog tegen mijn moeder gezegd: 'Gaat het wel goed? Je ziet zo wit, je ziet er eigenlijk echt niet uit.' Vanaf de bank zei ze dat het wel ging. Even later hoorde hij een hard, vreemd geluid. Voor de wc lag mijn moeder op de grond in een plas bloed en braaksel. Haar ogen diep in haar hoofd.



,,Hij belde 112. De ambulance was er binnen drie minuten. Hij belde mij. Ik was zo'n 10 kilometer van huis, pakte mijn mobiel uit mijn fietsshirt, zag op het scherm staan dat ik nog 30 procent batterij had, drukte op opnemen en mijn telefoon viel uit. Ik fietste door.''

Tulpen

Schouten groeide op in Andijk op een tulpenkwekerij. Haar ouders schaatsten niet, maar in het Noord-Hollandse dorp was de sport tijdens haar jeugd 'deel van de opvoeding'. Veel basisschoolkinderen gingen per bus naar de ijsbaan van Alkmaar. Schouten beschikte over talent en sloot aan bij een club. In de zomer skeeleren, 's winters op het ijs.



,,Omdat mijn ouders vaak druk waren met het bedrijf konden ze ons niet altijd brengen. Dus toen Simon zijn trekkerrijbewijs haalde, reden we wekelijks met de trekker naar de pas geopende ijsbaan in Hoorn. Parkeren op meerdere autoplekken, maar het kon."

Bij haar vier jaar oudere zus Catherine - allang gestopt met schaatsen - ziet ze het zorgzame terug van haar moeder. Zelf heeft Schouten het doorzettingsvermogen van haar vader. ,,Als hij in de schuur van onze tulpenkwekerij iets moet tillen waarvan je denkt: dat kan nooit, dan probeert hij het toch. Ik geef met trainen ook niet zomaar op.''

Tranen

,,Toen ik die zondag van het fietsen terugkwam, stond mijn nicht mij op te wachten. 'Niet schrikken', zei ze. 'Je moeder heeft een hersenbloeding gehad. Ze is op weg naar het ziekenhuis.' In de voegen in de gang zat nog wat bloed. De rest had mijn vader vlug weggeveegd voordat hij met de ambulance meeging. Ik trok snel mijn joggingbroek aan en we vertrokken zo'n half uur na de rest naar het AMC in Amsterdam.

,,In de wachtkamer zat iedereen heel stil. Alle zussen van mijn moeder waren er, met rode, opgezwollen ogen. Ons gezin in tranen. Ik wist niks, had ook niets op kunnen zoeken op mijn telefoon, mijn batterij was nog steeds leeg. Er zijn verschillende vormen van hersenbloedingen, hoorde ik. Mijn moeder, die op dat moment geopereerd werd, had een heel zware, die ze volgens de artsen normaal gesproken niet zou overleven. Maar de operatie ging goed. Ze lag twee dagen in coma. Toen ze haar ogen weer opendeed, had ik haar hand vast. Ik zag haar reageren. Ik vroeg of ze haar tong wilde uitsteken, dat deed ze. Dit is goed, dacht ik. Dit is zó goed! Blij pakte ik mijn mobiel. Ik wilde maar één ding: het goede nieuws aan mijn moeder vertellen. Tot ik besefte dat ze naast me in bed lag. Zo raar."



Haar vader geniet van de marathons, waar Schouten al vele successen aaneenreeg. Het is ook de discipline die broer Simon beoefent. Haar moeder ging mee met alle langebaanwedstrijden, ook de onbelangrijke.

Moe

,,Mijn moeder snapte dat je een slechte dag kunt hebben. Bij mijn vader moet ik uitleggen dat je soms moe bent, om later als het écht belangrijk is in vorm te zijn. Zegt hij: 'Ja, maar met mijn tulpen moet ik elke dag in vorm zijn.'



,,In eerste instantie boekte mijn moeder progressie, probeerde ze haar hand op te tillen als je dat vroeg. Maar in januari ging ze achteruit. Ze zit in een verzorgingstehuis, in een rolstoel. Ze hoort je, maar reageert niet. De ene dag is ze goed, dan probeert ze te praten, al verstaan we haar niet. De andere dag doet ze helemaal niks. Soms doet het pijn mijn moeder zo te zien. Ik ga langs wanneer ik thuis ben, maar soms vind ik het ook lastig naar haar toe te gaan. Het is fijn dat ik mijn verhaal kwijt kan. Alleen, je krijgt niks terug. Ze kijkt me aan of ik een vreemde ben.

,,Ik heb er misschien een keer of drie om gehuild, toen het net gebeurd was. Daarna dacht ik: het komt goed. Inmiddels weet ik: het komt gewoon niet meer goed. Dat is zeker. De artsen zeggen dat ze niet langer dan zes jaar te leven heeft. Ze beweegt niks, dan houden haar organen ermee op.

Inslapen

Volledig scherm Irene Schouten en haar moeder Jolanda. © Shody Careman ,,Ik had gehoopt dat ze zou kunnen zeggen of ze lekker ligt, zoals anderen dat kunnen. Aangeven of ze pijn heeft en of we haar kunnen helpen. Simpel met ja of nee. Maar dat hebben we niet. Dat vind ik moeilijk. Je weet niks. Afscheid nemen kan ook niet. We hebben gezegd: we kijken 2017 aan en hadden bedacht dat we haar in 2018, als er geen vooruitgang zou zijn, waarschijnlijk laten inslapen. Zo leven had ze zelf niet gewild, dat weten we.



,,Maar dan ga je er beter over nadenken en weet je: nu kan ik haar nog even een knuffel geven. Ze is warm, ik kan mijn verhaal bij haar kwijt, ook al zegt ze niks terug. Ze ligt vaak in het ziekenhuisbed en dan ga ik ernaast liggen. Gewoon, alleen maar liggen. Dan denk ik: straks kan dat niet. Straks is ze wég-weg. Als ik daaraan denk, dan..." Schouten ademt sissend in. ,,Ja, misschien moeten we dat nog even uitstellen."

Spelen

De schaatsster, wereldkampioene in 2015, is al jaren een vaste waarde op de massastart en de grote Nederlandse favoriet voor goud op dat onderdeel bij de Spelen in Pyeongchang in februari.



,,Iedereen zegt dat ik vrijwel zeker ben van deelname aan de Spelen, maar weet je, het is een nieuw seizoen. Eerst maar eens plaatsen. Natuurlijk schiet soms door mijn hoofd dat mijn thuissituatie niet ideaal is. Eigenlijk kan ik geen steken kan laten vallen. Dat vind ik moeilijk. Maar ja, het is niet anders.

,,Er zijn een stuk of zes favorieten voor goud bij de massastart op de Spelen. Je moet een heel goede dag hebben, met heel veel geluk. Ik ben me er meer van bewust dat schaatsen niet alles is. Dat er daarnaast een leven is. Toch wil ik goud, ik ben er al zo lang voor bezig. In januari, toen het slechter ging met mijn moeder, twijfelde ik. Dacht ik: ik kan het seizoen vroeg beëindigen. Maar mijn moeder zou dat niet gewild hebben. Zij zou zeggen: je hebt er al zo lang zo hard voor gewerkt.

,,Mijn moeder zorgde voor iedereen. Ik zie nu echt hóéveel. Thuis is het ook nog steeds niet op orde, hoor. Mijn vader weet niet hoe de wasmachine werkt, hoe hij moet koken. Gelukkig komen mijn ouders allebei uit grote gezinnen. Mijn tantes komen vaak helpen. Zeggen: 'Zorg jij maar dat je goed schaatst'. Dat is heel fijn. Toch is er altijd iets dat nog geregeld moet worden.

,,Ik heb weleens gedacht: ík had beter in die stoel kunnen zitten. Iedereen heeft haar nodig. Maar wie heeft mij zo nodig? Mijn vader zegt ook vaak: 'Jullie kunnen je vader wel missen, maar je moeder niet'. Dan word ik boos. Doe even normaal. Ik kan hem ook niet missen.

Medaille

Volledig scherm Irene Schouten. © Marco Okhuizen ,,Ik had haar graag gezegd hoe blij ik ben hoe zij en mijn vader ons hebben opgevoed. Ze hebben me geleerd te sparen. En ik zal ook niet snel met de handen over elkaar gaan staan kijken hoe een bus met trainingsspullen wordt ingepakt door anderen.



,,Mocht ik een medaille halen, dan hoop ik dat het een stukje trots bezorgt bij mijn vader, mijn zus en de familieleden. Mijn zus doet veel meer voor mijn moeder dan ik. Ik ben er vaak niet. Zij snapt niet dat ik ook de dagen dat ik niet op trainingskamp ben moet trainen. Dat ik niet even rustig aan kan doen.



,,Ik hoop dat ik door een medaille kan zeggen: kijk jongens, dit heb ik ook voor jullie gedaan. Natuurlijk zou die medaille ook voor mijn moeder zijn. Dankzij haar ben ik zo ver gekomen."